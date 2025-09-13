Никола из «Кремонезе» признан лучшим тренером Серии А в августе. Клуб начал сезон с 2 побед – над «Миланом» и «Сассуоло»
Давиде Никола из «Кремонезе» признан лучшим тренером Серии А в августе.
Награду присудило жюри, состоящее из руководителей спортивных медиа. Они оценивали каждого тренера с точки зрения технических и спортивных критериев, качества игры команд, а также их поведения во время матчей.
В зачет шли матчи 1-го и 2-го тура стартовавшего чемпионата Италии.
«Кремонезе» под руководством 52-летнего Никола начал сезон с 2 побед – над «Миланом» в гостях (2:1) и над «Сассуоло» дома (3:2).
Клуб набрал 6 очков после 2 туров и идет во главе таблицы вместе с «Наполи», «Ювентусом» и «Ромой».
Феномен «Кремонезе» и оживший Грилиш: сюрпризы в топ-лигах на старте сезона
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт Серии А
