Никола из «Кремонезе» признан лучшим тренером Серии А в августе. Клуб начал сезон с 2 побед – над «Миланом» и «Сассуоло»

Давиде Никола из «Кремонезе» признан лучшим тренером Серии А в августе.

Награду присудило жюри, состоящее из руководителей спортивных медиа. Они оценивали каждого тренера с точки зрения технических и спортивных критериев, качества игры команд, а также их поведения во время матчей.

В зачет шли матчи 1-го и 2-го тура стартовавшего чемпионата Италии.

«Кремонезе » под руководством 52-летнего Никола начал сезон с 2 побед – над «Миланом » в гостях (2:1) и над «Сассуоло» дома (3:2).

Клуб набрал 6 очков после 2 туров и идет во главе таблицы вместе с «Наполи », «Ювентусом » и «Ромой».

