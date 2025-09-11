Йылдыз – лучший игрок Серии А в августе

Кенан Йылдыз признан лучшим игроком августа в Серии А.

Полузащитник «Ювентуса » одержал победу в голосовании на приз лучшему игроку месяца в чемпионате Италии. На награду также претендовали Томас Кристенсен («Удинезе »), Скотт Мактоминей («Наполи »), Нико Пас («Комо»), Матиас Соуле («Рома») и Маркус Тюрам («Интер»).

С начала сезона-2025/26 Йылдыз отметился 2 ассистами в 2 матчах Серии А. Статистику 20-летнего футболиста можно найти здесь .