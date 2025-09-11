Йылдыз – лучший игрок Серии А в августе
Кенан Йылдыз признан лучшим игроком августа в Серии А.
Полузащитник «Ювентуса» одержал победу в голосовании на приз лучшему игроку месяца в чемпионате Италии. На награду также претендовали Томас Кристенсен («Удинезе»), Скотт Мактоминей («Наполи»), Нико Пас («Комо»), Матиас Соуле («Рома») и Маркус Тюрам («Интер»).
С начала сезона-2025/26 Йылдыз отметился 2 ассистами в 2 матчах Серии А. Статистику 20-летнего футболиста можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт Серии А
