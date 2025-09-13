У «Альянц Арены» открыли памятник Беккенбауэру: «Это часть ДНК «Баварии», отлитая в бронзе»
Экс-футболист и тренер мюнхенцев ушел из жизни в 2024 году. Церемония открытия монумента состоялась через несколько дней после 80-летней годовщины его рождения.
Памятник был торжественно открыт вдовой Беккенбауэра Хайди, его давними соратниками Ули Хенессом и Карлом-Хайнцем Румменигге, президентом «Баварии» Гербертом Хайнером, генеральным директором Яном-Кристианом Дрезеном, скульптором Матильдой Романьоли и представителями Фонда Курта Ландауэра, который финансировал фанатский проект своими пожертвованиями.
«Этот памятник – часть ДНК«Бавария», отлитая в бронзе. Он символизирует Беккенбауэра и все, что он воплощал: стиль, характер, «Баварию».
Мюнхен обретает здесь нечто большее, чем просто памятник – это отражение самого города: гордого, уверенного в себе, элегантного и приземленного», – отметил Хайнер.
Фото: fcbayern.com