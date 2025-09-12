Vodafone стал партнером УЕФА. Мобильный оператор будет спонсировать ЛЧ до 2027 года и ряд женских турниров до 2030-го

Vodafone будет сотрудничать с УЕФА с целью развития женского и мужского футбола.

Cтороны заключили соглашение о масштабном многолетнем партнерстве.

Мобильный оператор будет спонсировать ряд женских турниров до 2030 года. Среди них: женская Лига чемпионов, чемпионат Европы 2029 года, чемпионат Европы по футзалу 2027 года, Лига наций, отборочные матчи чемпионата Европы и чемпионаты УЕФА среди девушек U17 и U19.

Как ведущий поставщик телекоммуникационных услуг, Vodafone также стал официальным лицензиатом матчей мужской Лиги чемпионов на сезоны-2025/2026 и 2026/2027.

Одновременно с началом Лиги чемпионов УЕФА Vodafone запускает eSIM-карту Champions Travel для поддержки болельщиков на выездных матчах и путешественников из других стран.

Компания также предложит владельцам электронных сим-карт возможность выиграть бесплатные билеты на матчи в рамках розыгрышей.

Напомним, что «Боруссия» Дортмунд и Vodafone в мае подписали контракт на 5 лет , оператор сотовой связи стал главным спонсором клуба. Компания ранее спонсировала «МЮ».