Мусампу подозревают в налоговом мошенничестве на 100 тысяч евро. Экс-хавбек «Атлетико» и «Ман Сити» освобожден из-под стражи, его бухгалтер задержан

Кики Мусампа был задержан по подозрению в налоговом мошенничестве в Нидерландах.

Бывший игрок «Аякса », «Бордо», «Малаги», «Атлетико », «Манчестер Сити », АЗ и других клубов, а также его бухгалтер подозреваются в мошенничестве с налоговыми декларациями за несколько лет.

В их домах были проведены обыски, изъяты физические и цифровые документы, а также несколько роскошных часов. Предполагаемая сумма налоговых убытков оценивается более чем в 100 000 евро.

Служба налоговой информации и расследований (FIOD) подозревает обвиняемых в преднамеренной подаче нескольких налоговых деклараций в качестве налогоплательщиков-нерезидентов, в то время как Верховный суд постановил, что Мусампа должен считаться налогоплательщиком-резидентом.

Вся семья родившегося в Заире футболиста переселилась в качестве беженцев в Нидерланды в начале 1980-х годов.

Расследование также выявило, что Мусампа предположительно владел несколькими активами в стране, включая дом и банковские счета. Он также работает и получает доход в Нидерландах.

Экс-полузащитник был освобожден из-под стражи в среду, но его бухгалтер остался под стражей.

Отмечается, что Мусампа уже много лет имеет проблемы с Налоговой и таможенной администрацией Нидерландов. Так, налоговые органы недавно конфисковали недвижимость в Амстердаме, принадлежащую бывшему футболисту. На прошлой неделе она должна была быть выставлена ​​на публичные торги, но аукцион был отложен в последнюю минуту.

Сам Кики заявил, что надеется, что в конечном итоге по этому делу будет достигнуто мировое соглашение.