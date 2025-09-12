  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мусампу подозревают в налоговом мошенничестве на 100 тысяч евро. Экс-хавбек «Атлетико» и «Ман Сити» освобожден из-под стражи, его бухгалтер задержан
1

Мусампу подозревают в налоговом мошенничестве на 100 тысяч евро. Экс-хавбек «Атлетико» и «Ман Сити» освобожден из-под стражи, его бухгалтер задержан

Кики Мусампа был задержан по подозрению в налоговом мошенничестве в Нидерландах.

Бывший игрок «Аякса», «Бордо», «Малаги», «Атлетико», «Манчестер Сити», АЗ и других клубов, а также его бухгалтер подозреваются в мошенничестве с налоговыми декларациями за несколько лет.

В их домах были проведены обыски, изъяты физические и цифровые документы, а также несколько роскошных часов. Предполагаемая сумма налоговых убытков оценивается более чем в 100 000 евро.

Служба налоговой информации и расследований (FIOD) подозревает обвиняемых в преднамеренной подаче нескольких налоговых деклараций в качестве налогоплательщиков-нерезидентов, в то время как Верховный суд постановил, что Мусампа должен считаться налогоплательщиком-резидентом.

Вся семья родившегося в Заире футболиста переселилась в качестве беженцев в Нидерланды в начале 1980-х годов.

Расследование также выявило, что Мусампа предположительно владел несколькими активами в стране, включая дом и банковские счета. Он также работает и получает доход в Нидерландах.

Экс-полузащитник был освобожден из-под стражи в среду, но его бухгалтер остался под стражей.

Отмечается, что Мусампа уже много лет имеет проблемы с Налоговой и таможенной администрацией Нидерландов. Так, налоговые органы недавно конфисковали недвижимость в Амстердаме, принадлежащую бывшему футболисту. На прошлой неделе она должна была быть выставлена ​​на публичные торги, но аукцион был отложен в последнюю минуту.

Сам Кики заявил, что надеется, что в конечном итоге по этому делу будет достигнуто мировое соглашение.

«Ювентус» против «Интера» – в Серии А горячее дерби. Кто победит?1961 голос
ЮвентусЮвентус
Будет ничьясерия А Италия
ИнтерИнтер
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Accountancy Vanmorgen
logoАтлетико
logoМанчестер Сити
logoАякс
logoЛа Лига
logoАЗ
logoпремьер-лига Англия
logoвысшая лига Нидерланды
деньги
происшествия
Кики Мусампа
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Чемпионат Германии. «Байер» принимает «Айнтрахт», в субботу «Боруссия» Дортмунд сыграет с «Хайденхаймом», «Бавария» – с «Гамбургом»
510 минут назадLive
ЦСКА хотел арендовать форварда «Сосьедада» Садика за 1,3 млн евро (Иван Карпов)
412 минут назад
Чемпионат России. «Рубин» победил «Махачкалу», в субботу «Динамо» сыграет со «Спартаком», «Краснодар» – с «Акроном», в воскресенье «Зенит» встретится с «Балтикой»
13839 минут назад
Первая лига. «Торпедо» уступило «Волге», «Спартак» Кострома сыграет с тульским «Арсеналом» в субботу, «Факел» и «Урал» проведут матчи в понедельник
3547 минут назад
Карпин о потолке зарплат в РПЛ: «Не понимаю, как это в принципе возможно не в закрытой лиге. КХЛ, МЛС, НХЛ – коммерческие лиги, никто не вылетает. И таких трансферов, как в футболе, нет»
1157 минут назад
«Зенит» отказался продать Кассьерру ЦСКА (Иван Карпов)
57сегодня, 17:33
«Спартак» хотел купить Кругового. ЦСКА отказался обсуждать трансфер (Иван Карпов)
44сегодня, 17:09
Рюдигер пропустит около 3 месяцев из-за травмы бедра
44сегодня, 17:06
«Арсенал» и «Ноттингем Форест» открывают 4-й тур АПЛ. Выберите победу канониров в нашем ТГ-боте?
сегодня, 17:00Тесты и игры
ЦСКА трижды повышал Кисляку зарплату, сообщил агент Маньяков: «Поднятие без увеличения срока контракта беспрецедентно для клуба. Теперь Матвей получает на уровне лидеров»
26сегодня, 16:59
Ко всем новостям
Последние новости
«Байер» – «Айнтрахт». Лукас Васкес и Шик играют. Онлайн-трансляция
39 минут назадLive
Умтити, вероятно, завершит карьеру в 31 год. Не играющий с января 2024-го защитник приезжал на базу «Лиона» для записи видео – возможно, прощального
218 минут назад
Vodafone стал партнером УЕФА. Мобильный оператор будет спонсировать ЛЧ до 2027 года и ряд женских турниров до 2030-го
18 минут назад
«Спартак» предлагал арендовать Хлусевича «Крыльям», «Ахмату» и «Динамо» Махачкала (Иван Карпов)
735 минут назад
У «Торпедо» 1 победа в 10 матчах сезона – она была после отставки Кононова. Клуб идет 16-м в Первой лиге
638 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема принимает «Аль-Фатех», «Аль-Иттифак» Вейналдума и «Аль-Ахли» Мареза не забили голов
540 минут назадLive
«Рубин» обыграл «Динамо» Махачкала – 1:0. Даку забил с пенальти
1941 минуту назад
Пиоли о «Наполи»: «Чемпионы значительно усилились, поэтому и считаются фаворитами Серии А, в ЛЧ тоже могут выступить хорошо. Конте – один из лучших тренеров мира. Но непобедимых нет»
146 минут назад
«Авангард» проголосовал на выборах губернатора Курской области. Защитник Балашов заявил: «Надеюсь, я сделал правильный выбор, и область будет только развиваться»
51 минуту назад
Хавбек «Шаньдуна» Казаишвили сделал хет-трик в ворота «Шанхая» Слуцкого. Он лучший бомбардир Суперлиги Китая с 22 голами
3сегодня, 17:26Видео