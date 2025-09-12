Фото
«Сочи» подписал Камано. Экс-игрок «Локо» провел 2 сезона в Саудовской Аравии

Экс-игрок «Локомотива» Франсуа Камано перешел в «Сочи».

29-летний гвинеец подписал контракт по схеме «1+1».

С 2020 по 2023 год Камано выступал за «Локомотив». На его счету 69 матчей в Мир РПЛ, 10 голов и 5 результативных передач.

Последние два сезона он провел в чемпионате Саудовской Аравии за клубы «Абха» и «Дамак».

Изображение: t.me/Sochipfc

