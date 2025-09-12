«Сочи» расторг контракты с Никитиным и Стойисавлевичем

«Сочи» расторг контракты с двумя футболистами.

Команду покинули Лазар Стойисавлевич и Кирилл Никитин. Российский полузащитник представлял клуб с лета 2024 года, сербский защитник – с зимы 2025-го.

«Никитин перешел в «Сочи» в июле прошлого года. За сезон-2024/25 полузащитник провел 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним мячом и двумя голевыми передачами.

Стойисавлевич стал игроком нашей команды в минувшее зимнее межсезонье. В весенней части прошлого сезона принял участие в семи встречах, результативными действиями не отметился», – говорится в сообщении «Сочи».