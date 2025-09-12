Джексон о словах Хенесса про то, что «Бавария» его не выкупит: «Я не фокусируюсь на количестве матчей. Хочу добиться больших успехов с клубом»
Николас Джексон ответил на слова Ули Хенесса, что «Бавария» его не выкупит.
Ранее почетный президент мюнхенцев заявил, что арендованный у «Челси» форвард не сможет провести за клуб 40 матчей в старте за сезон, что является условием его обязательного выкупа.
«Разумеется, я знаю, что он [Хенесс] – большая легенда этого клуба. Я очень уважаю его. Я знаю его еще с ранних времен. Моя задача – просто играть и помогать команде побеждать.
Я не фокусируюсь на количестве матчей. Я хочу добиться больших успехов с клубом», – сказал нападающий «Баварии», арендованный у «Челси».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Bayern & Germany
