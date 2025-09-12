Фото
9

«Ротор» представил ретроформу, посвященную 30-летию матчей с «МЮ» в Кубке УЕФА

«Ротор» показал ретроформу, посвященную играм с «Манчестер Юнайтед» в 1995-м.

 В 1/32 финала Кубка УЕФА сезона-1995/96 клуб из Волгограда прошел «Манчестер Юнайтед» по сумме двух матчей (0:0, 2:2).

«Букмекерская компания Леон и спортивный клуб «Ротор» презентовали уникальную ретроформу, посвященную важному событию в истории волгоградской команды – противостоянию с «Манчестер Юнайтед» в рамках 1/32 финала Кубка УЕФА сезона-1995/96. В честь юбилея партнеры подготовили серию активностей для болельщиков и воссоздали комплект, в котором футболисты «Ротора» сыграют в матче Первой лиги против «КАМАЗа».

В презентации ретроформы приняли участие генеральный директор СК «Ротор» Андрей Кривов, игроки основного состава СК «Ротор», а также Владимир Файзулин – легенда клуба, входил в тренерский штаб СК «Ротор» в матче с МЮ», – говорится в сообщении клуба.

Фото: пресс-служба «Ротора»

«Ювентус» против «Интера» – в Серии А горячее дерби. Кто победит?490 голосов
ЮвентусЮвентус
Будет ничьясерия А Италия
ИнтерИнтер
Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Ротора»
logoРотор
logoстиль
игровая форма
logoПервая лига
logoпремьер-лига Россия
logoЛига Европы УЕФА
logoВладимир Файзулин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Арсенал» и «Ноттингем Форест» открывают 4-й тур АПЛ. Выберите победу канониров в нашем ТГ-боте?
12 сентября 2025, 17:00Тесты и игры
Кахигао о трансферах в «Спартаке»: «Ненавижу переплачивать за игроков, как и за овощи в магазине. Рынок сильно раздут»
1 минуту назад
Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого обыгрывает «Шаньдун Тайшань» – 1:0, Ван Хайцзянь забил прямым ударом с углового, Спортс’’ показывает матч в прямом эфире
811 минут назадВидео
«Челси» объявил о трансфере Эмега из «Страсбура». Форвард перейдет в 2026 году
313 минут назад
Гави может пропустить до 6 недель из-за травмы колена. Операция не исключается
1724 минуты назад
Игроки «МЮ» рады переходу Онана в «Трабзонспор». Они считают, что в клубе был бы перебор вратарей после покупки Ламменса (MEN)
1849 минут назад
Хаманн возразил Оуэну, раскритиковавшему переход Кейна в «Баварию»: «Трофеи важнее личных наград. Я бы выбрал 3-5 титулов, а не статус лучшего бомбардира в истории АПЛ»
1255 минут назад
Слот – тренер месяца в АПЛ. У «Ливерпуля» три победы в трех матчах августа
30сегодня, 11:20
Гаэтан Перрен: «Краснодар» во Франции боролся бы за самые высокие места. Если клубы РПЛ вернутся в еврокубки, будут на уровне других топовых европейских лиг»
13сегодня, 11:08
Франсис Кахигао: «75% футболистов, с кем общался «Спартак», просто не хотят ехать в Россию. Но мы довольны составом»
17сегодня, 11:05
Ко всем новостям
Последние новости
«Ротор» теперь на Трибуне Спортса’‘! Заходите в блог, где Нидергаус вспоминает легендарное противостояние с «МЮ»
6 минут назадТрибуна
«Сити» заявит Филлипса в АПЛ. Хавбек может получить второй шанс в клубе (Майк Макграт)
16 минут назад
Чемпионат Франции. «Марсель» примет «Лорьян», «Монако» Головина сыграет с «Осером» в субботу, «ПСЖ» Сафонова с «Лансом» – в воскресенье
118 минут назад
Онугха перешел из «Копенгагена» в «Кайсериспор». Контракт с российским форвардом – на два года
119 минут назадФото
Рабьо о предстоящем матче против Роу после драки: «Будет приятно его увидеть, он хороший парень. Случившееся – обычная ситуация в раздевалке»
230 минут назад
Первая лига. «Торпедо» примет «Волгу», «Спартак» Кострома сыграет с тульским «Арсеналом» в субботу, «Факел» и «Урал» проведут матчи в понедельник
137 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттифак» Вейналдума против «Аль-Ахли» Мареза, «Аль-Иттихад» Бензема сыграет с «Аль-Фатехом»
3сегодня, 11:02
Шаронов прошел стажировку в ЦСКА и «Динамо»: «Карпин пустил на теоретическое занятие, у Челестини получил интересующую меня информацию»
3сегодня, 10:57
Карпин об отстранении России: «Нет смысла заниматься самообманом, от меня ничего не зависит. Посмотрим, что будет через три года»
2сегодня, 10:52
Джексон о словах Хенесса про то, что «Бавария» его не выкупит: «Я не фокусируюсь на количестве матчей. Хочу добиться больших успехов с клубом»
3сегодня, 10:39