«Ротор» представил ретроформу, посвященную 30-летию матчей с «МЮ» в Кубке УЕФА

«Ротор» показал ретроформу, посвященную играм с «Манчестер Юнайтед» в 1995-м.

В 1/32 финала Кубка УЕФА сезона-1995/96 клуб из Волгограда прошел «Манчестер Юнайтед» по сумме двух матчей (0:0, 2:2).

«Букмекерская компания Леон и спортивный клуб «Ротор» презентовали уникальную ретроформу, посвященную важному событию в истории волгоградской команды – противостоянию с «Манчестер Юнайтед» в рамках 1/32 финала Кубка УЕФА сезона-1995/96. В честь юбилея партнеры подготовили серию активностей для болельщиков и воссоздали комплект, в котором футболисты «Ротора» сыграют в матче Первой лиги против «КАМАЗа».

В презентации ретроформы приняли участие генеральный директор СК «Ротор» Андрей Кривов, игроки основного состава СК «Ротор», а также Владимир Файзулин – легенда клуба, входил в тренерский штаб СК «Ротор» в матче с МЮ», – говорится в сообщении клуба.

Фото: пресс-служба «Ротора»