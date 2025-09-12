Самошников о титуле РПЛ: «У «Спартака» шансов больше, чем у «Локомотива». Подсознательно в моей голове так складывается»

Илья Самошников считает, что у «Спартака» больше шансов на титул, чем у «Локо».

27-летний игрок перешел из «Локомотива » в «Спартак » в конце августа.

– Как в «Локомотиве» отнеслись к вашему уходу? На хорошей ноте расстались?

– На рабочей.

– Как вы думаете, в «Спартаке» больше шансов завоевать титул, чем в «Локомотиве»?

– Лично мое мнение, что больше.

– За счет чего? Сила состава?

– Подсознательно в моей голове так складывается, что у «Спартака» шансов завоевать титул больше, – сказал защитник красно-белых.

После 7 туров «Локомотив» занимает 4-е место в таблице Мир РПЛ с 15 очками (отставание от лидера – «Краснодара» – 1 балл), «Спартак» идет на 6-й строчке с 11 очками.