Самошников о титуле РПЛ: «У «Спартака» шансов больше, чем у «Локомотива». Подсознательно в моей голове так складывается»
Илья Самошников считает, что у «Спартака» больше шансов на титул, чем у «Локо».
27-летний игрок перешел из «Локомотива» в «Спартак» в конце августа.
– Как в «Локомотиве» отнеслись к вашему уходу? На хорошей ноте расстались?
– На рабочей.
– Как вы думаете, в «Спартаке» больше шансов завоевать титул, чем в «Локомотиве»?
– Лично мое мнение, что больше.
– За счет чего? Сила состава?
– Подсознательно в моей голове так складывается, что у «Спартака» шансов завоевать титул больше, – сказал защитник красно-белых.
После 7 туров «Локомотив» занимает 4-е место в таблице Мир РПЛ с 15 очками (отставание от лидера – «Краснодара» – 1 балл), «Спартак» идет на 6-й строчке с 11 очками.
