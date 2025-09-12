  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Самошников о титуле РПЛ: «У «Спартака» шансов больше, чем у «Локомотива». Подсознательно в моей голове так складывается»
9

Самошников о титуле РПЛ: «У «Спартака» шансов больше, чем у «Локомотива». Подсознательно в моей голове так складывается»

Илья Самошников считает, что у «Спартака» больше шансов на титул, чем у «Локо».

27-летний игрок перешел из «Локомотива» в «Спартак» в конце августа. 

– Как в «Локомотиве» отнеслись к вашему уходу? На хорошей ноте расстались?

– На рабочей.

– Как вы думаете, в «Спартаке» больше шансов завоевать титул, чем в «Локомотиве»?

– Лично мое мнение, что больше.

– За счет чего? Сила состава?

– Подсознательно в моей голове так складывается, что у «Спартака» шансов завоевать титул больше, – сказал защитник красно-белых. 

После 7 туров «Локомотив» занимает 4-е место в таблице Мир РПЛ с 15 очками (отставание от лидера – «Краснодара» – 1 балл), «Спартак» идет на 6-й строчке с 11 очками. 

«Эта сборная России 100% вышла бы на Евро». Согласны с Головиным?37337 голосов
Да, вышла быАлександр Головин
Нет, не вышла быФедор Кудряшов
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
logoпремьер-лига Россия
logoМатч ТВ
logoИлья Самошников
logoСпартак
logoЛокомотив
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Станкович о кризисе у «Спартака»: «Может быть, что‑то есть, но во многих матчах нам не везло. Ко‑то из экспертов должен заплатить за бесплатную рекламу на моем имени»
1523 августа, 10:57
Мостовой о позиции Самошникова в «Спартаке»: «Да какая разница, какая схема? В футболе все давно придумано. Футболисты выходят, видят ворота и мяч»
6121 августа, 08:58
«Трансфер Станковича на выход поможет «Спартаку», покупка Самошникова — нет». Смородская о красно-белых
2020 августа, 01:28
«Спартак» наконец взял Самошникова: договаривались с «Локо» почти два месяца
4919 августа, 20:30
Главные новости
Слот об Исаке: «Лучший форвард мира. «Ливерпуль» подписал с ним контракт не на 2 недели, а на 6 лет – болельщики должны помнить это»
1 минуту назад
Макс Доуман – самый молодой игрок в заявке ЛЧ. Рискнете взять в свой фэнтези-состав?
16 минут назадФэнтези
Афганская футболистка-беженка о жизни в Англии: «Я всегда чувствовала давление, будто нужно оправдываться, кто я. Хочу, чтобы люди понимали, через что проходят беженцы»
918 минут назад
Оби Микел об АПЛ: «У «Ливерпуля» и «Челси» наибольшие шансы на титул. «Синие» лучше всех разыгрывают мяч»
1031 минуту назад
«Томь» должна выплатить РФС 41,9 млн рублей – суд удовлетворил иск союза. Клуб прекратил существование в 2023 году
854 минуты назад
Карпин об ужесточении лимита: «Батраков, Кисляк, Глебов появились при нынешнем. Что лучше – если будет много посредственных игроков или меньше, но хороших?»
43сегодня, 08:12
«Порту» интересовался Кисляком этим летом. Предложение ЦСКА пока не делали
14сегодня, 08:11
Чемпионат России. «Рубин» примет «Махачкалу», в субботу «Динамо» сыграет со «Спартаком», «Краснодар» – с «Акроном», в воскресенье «Зенит» встретится с «Балтикой»
45сегодня, 08:10
«Ты можешь принять кокаин, выкурить косяк и получить бан на 6 месяцев. А я получил два года за сироп от кашля». Папу Гомес о дисквалификации за допинг
19сегодня, 08:04
Карпин о возможной отставке на фоне 9-го места «Динамо» в РПЛ: «Уволят меня завтра – ну и? И вас завтра уволить могут – умрете? Вот и я не умру»
117сегодня, 07:25
Ко всем новостям
Последние новости
Агент Кисляка: «Матвей нравится Пиоли. Но летом было уже поздно: «Фиорентина» взяла Фаццини и Зома»
5 минут назад
Ари о лимите в РПЛ: «Я за честную конкуренцию. Когда приезжают сильные иностранцы, это плюс для молодых россиян»
19 минут назад
Сафонов о титулах с «ПСЖ»: «Самые большие свершения еще впереди, надеюсь»
346 минут назад
«Байер» – «Айнтрахт». Онлайн-трансляция начнется в 21:30
56 минут назад
Мбаппе – самый популярный игрок Фэнтези ЛЧ среди первых 2000 команд. Рафинья, Салах и Холанд не попали в топ-10
сегодня, 08:12Фэнтези
Депутат Свищев про дело Смолова: «До реального срока не дойдет, думаю. «Кофеманию» люблю, но меня еда на агрессию не провоцирует. А у наших футболистов почему-то другая история»
3сегодня, 07:52
«Рубин» – «Динамо» Махачкала. Онлайн-трансляция начнется в 19:00
сегодня, 07:15
Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого примет «Шаньдун Тайшань», Спортс’’ покажет матч в прямом эфире
1сегодня, 06:56Видео
Перрен о России: «Хотел бы посмотреть Москву – говорят, это огромный и очень красивый город. Также хочу увидеть Санкт-Петербург, Черное море. Открываю для себя страну»
9сегодня, 06:40
Чемпионат Франции. «Марсель» примет «Лорьян», «Монако» Головина сыграет с «Осером» в субботу, «ПСЖ» Сафонова с «Лансом» – в воскресенье
1сегодня, 06:25