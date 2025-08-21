Мостовой о позиции Самошникова в «Спартаке»: «Да какая разница, какая схема? В футболе все давно придумано. Футболисты выходят, видят ворота и мяч»
Александр Мостовой не понимает, почему Илью Самошникова отпустили в «Спартак».
Во вторник красно-белые объявили о трансфере 27-летнего защитника из «Локомотива». Сумма сделки составила 350 миллионов рублей, также предусмотрены бонусные выплаты.
– «Спартак» объявил о трансфере Самошникова, насколько он усилит команду?
– Не понимаю, почему его отпустил «Локомотив». Он пригодится «Спартаку», но и «Локомотиву» тоже бы пригодился.
– «Спартак» сейчас переходит на игру в пять защитников. Он может быть правым латералем.
– Да какая разница, какая схема? В футболе давным‑давно все придумано. Это для журналистов есть какие‑то схемы…
Футболисты выходят, видят ворота, видят мяч. Какая там схема, – сказал экс-полузащитник «Спартака» Мостовой.
