Мостовой о позиции Самошникова в «Спартаке»: «Да какая разница, какая схема? В футболе все давно придумано. Футболисты выходят, видят ворота и мяч»

Александр Мостовой не понимает, почему Илью Самошникова отпустили в «Спартак».

Во вторник красно-белые объявили о трансфере 27-летнего защитника из «Локомотива». Сумма сделки составила 350 миллионов рублей, также предусмотрены бонусные выплаты.

– «Спартак» объявил о трансфере Самошникова, насколько он усилит команду?

– Не понимаю, почему его отпустил «Локомотив». Он пригодится «Спартаку », но и «Локомотиву » тоже бы пригодился.

– «Спартак» сейчас переходит на игру в пять защитников. Он может быть правым латералем.

– Да какая разница, какая схема? В футболе давным‑давно все придумано. Это для журналистов есть какие‑то схемы…

Футболисты выходят, видят ворота, видят мяч. Какая там схема, – сказал экс-полузащитник «Спартака» Мостовой .