У женского «МЮ» пропали бутсы по пути в Норвегию на матч квалификации ЛЧ с «Бранном». В клубе не знают, как это произошло
У женской команды «Манчестер Юнайтед» пропали бутсы.
Это произошло, когда футболистки летели в Норвегию на выездной матч против «Бранна» в квалификации Лиги чемпионов (0:1).
В клубе точно не знают, как и когда именно это случилось. У некоторых футболисток остались свои бутсы, а пропавшую обувь удалось заменить.
«Сумка с бутсами некоторых наших игроков пропала во время перелета в Берген. Мы расследуем, как это произошло. Мы раздобыли новые бутсы нужной марки и размеров для всех пострадавших игроков», – сказал представитель «Юнайтед».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Times
