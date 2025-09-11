У женского «МЮ» пропали бутсы по пути в Норвегию на матч квалификации ЛЧ с «Бранном». В клубе не знают, как это произошло

У женской команды «Манчестер Юнайтед» пропали бутсы.

Это произошло, когда футболистки летели в Норвегию на выездной матч против «Бранна » в квалификации Лиги чемпионов (0:1).

В клубе точно не знают, как и когда именно это случилось. У некоторых футболисток остались свои бутсы, а пропавшую обувь удалось заменить.

«Сумка с бутсами некоторых наших игроков пропала во время перелета в Берген. Мы расследуем, как это произошло. Мы раздобыли новые бутсы нужной марки и размеров для всех пострадавших игроков», – сказал представитель «Юнайтед ».