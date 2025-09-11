Медведев о работе советником Зырянова в «Зените»: «Ощущаю себя вполне комфортно – есть что советовать»

Александр Медведев высказался о работе на новой должности.

В конце августа новым председателем правления «Зенита» был избран Константин Зырянов. Медведев стал его советником.

«Я советник Зырянова. Ощущаю себя вполне комфортно – есть что советовать», – сказал Медведев.