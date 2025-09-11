«Рубин» купил лучшего бомбардира «Генгама» Сива за 2,5 млн евро с учетом бонусов. Контракт – на 4 года

«Рубин» подписал французского нападающего.

Казанский клуб объявил о переходе Жака Сива из «Генгама ». Стороны заключили контракт на 4 года.

Ранее сообщалось , что сумма сделки составит 2,5 миллиона евро с учетом бонусов.

В прошлом сезоне Лиги 2 Сив забил 11 голов и отдал 2 ассиста в 29 матчах, став лучшим бомбардиром команды. В текущем сезоне он провел три игры и не отметился результативными действиями.

Подробная статистика француза – здесь .