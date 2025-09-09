«Рубин» заплатит около 2,5 млн евро с учетом бонусов за лучшего бомбардира «Генгама» Сива

«Рубин» купит лучшего бомбардира «Генгама» Жака Сива.

По данным Actu.fr, казанский клуб заплатит около 2,5 миллиона евро с учетом бонусов за 24-летнего форварда. Также предусмотрен процент от перепродажи для «Генгама ».

Жак пройдет медосмотр и подпишет четырехлетний контракт с «Рубином ».

В прошлом сезоне Лиги 2 Сив забил 11 голов в 29 матчах и стал лучшим бомбардиром команды. В текущем сезоне он провел три игры и не отметился результативными действиями. Подробная статистика француза – здесь .