Финал ЛЧ в 2027-м пройдет в Мадриде на «Метрополитано», матч за Суперкубок УЕФА в 2026-м – в Зальцбурге

Финал Лиги чемпионов в сезоне-2026/27 пройдет в Мадриде.

УЕФА объявил, что игра состоится на стадионе «Атлетико » – «Метрополитано ».

Матч за Суперкубок УЕФА в 2026-м примет Зальцбург. Финал женской ЛЧ в 2027-м пройдет в Варшаве.

Также было принято решение разрешить временную замену в заявке одного полевого футболиста, выбывшего на длительный срок из-за проблем со здоровьем. Заявить вместо него другого игрока можно до 6-го тура Лиги чемпионов, Лиги Европы или Лиги конференций включительно.