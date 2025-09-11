  • Спортс
  • Финал ЛЧ в 2027-м пройдет в Мадриде на «Метрополитано», матч за Суперкубок УЕФА в 2026-м – в Зальцбурге
9

Финал ЛЧ в 2027-м пройдет в Мадриде на «Метрополитано», матч за Суперкубок УЕФА в 2026-м – в Зальцбурге

Финал Лиги чемпионов в сезоне-2026/27 пройдет в Мадриде.

УЕФА объявил, что игра состоится на стадионе «Атлетико» – «Метрополитано».

Матч за Суперкубок УЕФА в 2026-м примет Зальцбург. Финал женской ЛЧ в 2027-м пройдет в Варшаве.

Также было принято решение разрешить временную замену в заявке одного полевого футболиста, выбывшего на длительный срок из-за проблем со здоровьем. Заявить вместо него другого игрока можно до 6-го тура Лиги чемпионов, Лиги Европы или Лиги конференций включительно.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт УЕФА
Метрополитано
logoСуперкубок Европы
женский футбол
регламент
logoЛа Лига
logoУЕФА
logoАтлетико
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЛига конференций УЕФА
logoЛига Европы УЕФА
