Финал ЛЧ в 2027-м пройдет в Мадриде на «Метрополитано», матч за Суперкубок УЕФА в 2026-м – в Зальцбурге
Финал Лиги чемпионов в сезоне-2026/27 пройдет в Мадриде.
УЕФА объявил, что игра состоится на стадионе «Атлетико» – «Метрополитано».
Матч за Суперкубок УЕФА в 2026-м примет Зальцбург. Финал женской ЛЧ в 2027-м пройдет в Варшаве.
Также было принято решение разрешить временную замену в заявке одного полевого футболиста, выбывшего на длительный срок из-за проблем со здоровьем. Заявить вместо него другого игрока можно до 6-го тура Лиги чемпионов, Лиги Европы или Лиги конференций включительно.
Да, вышла бы
Нет, не вышла бы
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт УЕФА
