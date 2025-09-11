Ямаль купил маме дом: «Она моя королева, самое дорогое, что у меня есть. Я рос в квартире, где кухня и спальня были в одном месте, а теперь у моего брата будет то детство, о котором я мечтал»
Ламин Ямаль рассказал, что купил своей матери дом.
«Я рос в квартире, где кухня и спальня были в одном месте.
Я спросил у мамы, в каком районе она хочет жить, и выбрал тот, который ей понравился. Там есть все, что она пожелает. Она моя королева, самое дорогое, что у меня есть.
Я вижу, что моя мама счастлива, вижу, что у моего брата может быть то детство, о котором я мечтал, и это делает меня счастливее всего», – сказал вингер «Барселоны» в подкасте Resonancia de Corazón.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: 20minutos
