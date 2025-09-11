Экс-защитник «Ливерпуля» Уиздом о ножевом ранении в 2020-м: «Парни в балаклавах потребовали: «Отдай часы», – я отказался, началась драка. Уже дома понял, что меня ударили ножом, из раны почти торчала мышца»

Экс-защитник «Ливерпуля» Андре Уиздом рассказал о ножевом ранении в 2020 году.

Инцидент произошел в июне 2020 года. Напавший на Уиздома мужчина нанес несколько ударов ножом и ограбил футболиста, после чего скрылся с места преступления.

«Я не должен был там находиться. Мне следовало быть дома, восстанавливаться после игры, но тогда был карантин, и мне отчаянно хотелось выйти.

Я уходил с вечеринки один, направлялся к своей машине. Я был на улице, и поблизости находилось около пяти парней в балаклавах и с ножами. Они потребовали: «Отдай свои часы». Я отказался, и началась драка. У меня не было времени убежать. Я должен был подумать, но гордость помешала.

Спустя пять минут с вечеринки вышло много людей. Нападавшие убежали, а я остался лежать на улице весь в крови. Все произошло очень быстро. Я смог доехать до дома на машине, что заняло примерно 15-20 минут. Вероятно, адреналин удерживал меня на ногах, но уже дома я понял, что меня несколько раз ударили ножом. Я осмотрел свое бедро, мышца почти торчала из раны. Вот тогда-то я и вызвал скорую», – сказал Уиздом, ныне выступающий за североирландский «Дерри Сити ».