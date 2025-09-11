Фэнтези
0

Мбаппе и Дембеле – самые дорогие игроки Фэнтези ЛЧ-2025/26 на Спортсе’‘

Игроки «Реала» и «ПСЖ» получили наивысшие оценки в турнире на Спортсе’‘.

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе и полузащитник «ПСЖ» Усман Дембеле – самые дорогие игроки в фэнтези-турнире Лиги чемпионов. Они стоят 11 млн.

5 футболистов получили цену 10,5 млн: нападающий «Баварии» Харри Кейн, полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах, нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, а также полузащитники «Барселоны» Рафинья и Ламин Ямаль

В 10 млн были оценены Винисиус из «Реала» и Майкл Олисе из «Баварии».

👉 Создавайте свою команду в Фэнтези Лиги чемпионов. Следить за новым сезоном будет еще интереснее!

«Эта сборная России 100% вышла бы на Евро». Согласны с Головиным?33792 голоса
Да, вышла быАлександр Головин
Нет, не вышла быФедор Кудряшов
Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези ЛЧ на Спортсе’‘
logoКилиан Мбаппе
logoПСЖ
logoХарри Кейн
logoУсман Дембеле
logoЛиверпуль
logoМанчестер Сити
logoМохамед Салах
logoЭрлинг Холанд
logoРеал Мадрид
logoВинисиус Жуниор
logoЛамин Ямаль
logoРафинья Диас
logoМайкл Олисе
logoФэнтези
logoЛига чемпионов УЕФА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Пресс-служба сборной России после слов Дегтярева о Семаке: «Знакомьтесь, капитан сборной, взявшей бронзу Евро-2008»
77 минут назадВидео
Рязанцев о россиянах в Европе: «Зачем ехать туда, где платят меньше? Если в Бразилии через пару лет подрастут зарплаты, то оттуда никто не будет уезжать»
1324 минуты назад
«Челси» ожидает штрафа, а не спортивных санкций от FA за нарушения регламента при Абрамовиче
633 минуты назад
Баллак о фаворитах ЛЧ: «Барса» – сильная команда с подходящим тренером, и «ПСЖ», ставший топовым с Энрике. «Реал» и «Сити» – не главные, «Бавария» тоже скорее претендент»
1038 минут назад
Росавиация открыла аэропорт Краснодара. «Краснодар» впервые с 2022 года сможет летать на гостевые матчи из своего города
3149 минут назад
Тиаго Алькантара вернулся в «Барселону». В штабе Флика он сосредоточится на тактике и подготовке к тренировкам
11сегодня, 13:30Фото
Рабинер о словах Дегтярева про Семака и Карпина: «Министра совсем понесло. Надо бы уточнить у товарища: кто такие Яшин, Харламов? Третьяка-то с Фетисовым по органам власти должен знать»
59сегодня, 13:17
Баллак о том, что Виртц не перешел в «Баварию»: «Был ли смысл оставаться в Германии еще на 2-3 года? АПЛ давно обошла Бундеслигу, которая уже не так привлекательна для топ-игроков»
15сегодня, 13:12
ЦСКА заплатит 6,2 млн долларов за Кармо, «Сан-Паулу» получит 25% от перепродажи. Вингер проходит медосмотр в Москве (Иван Карпов)
24сегодня, 12:56
Йылдыз – лучший игрок Серии А в августе
12сегодня, 12:50
Ко всем новостям
Последние новости
Де Блекере и Кульбаков вошли в состав ЭСК РФС
214 минут назад
Пивоваров о книгах для игроков: «Динамо» предвосхитило эту инициативу. Интеллектуальное развитие футболистов – один из приоритетов, особенно в академии»
16 минут назад
«Аль-Вахда» хочет арендовать Гуарирапу у «Сочи» с правом выкупа за 4 млн евро (Metaratings)
126 минут назад
Григорьянц о Кордобе: «Дисквалификация до двух матчей не подлежит обжалованию. «Краснодар» не может подать апелляцию»
227 минут назад
Павлюченко против потолка зарплат в РПЛ: «Министр правильно сказал, не надо его вводить. Надоели разговоры, что футболисты больше всех получают, оставьте их в покое»
237 минут назад
Карапузов перешел из «Пари НН» в «Урал» на правах аренды до конца сезона
2сегодня, 13:31
Хаманн о Кейне: «Есть вероятность, что он уйдет после ЧМ и вернется в АПЛ. У «Баварии» сейчас нет замены, потому что Вольтемаде не пришел, а Джексон только в аренде»
сегодня, 13:26
«Сочи» ведет переговоры с экс-вратарем «Крыльев» Ломаевым («Чемпионат»)
2сегодня, 13:24
«Динамо» Махачкала подписало Миру из «Тонделы». Контракт 22-летнего форварда – до 2029-го
1сегодня, 13:24
Ди Канио о скудетто: «Наполи» – фаворит. Они единственные приобрели европейских игроков, готовых сразу выйти в стартовом составе. Де Брюйне – чемпион, Хейлунд – отличное подписание»
1сегодня, 13:13