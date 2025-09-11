Мбаппе и Дембеле – самые дорогие игроки Фэнтези ЛЧ-2025/26 на Спортсе’‘
Игроки «Реала» и «ПСЖ» получили наивысшие оценки в турнире на Спортсе’‘.
Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе и полузащитник «ПСЖ» Усман Дембеле – самые дорогие игроки в фэнтези-турнире Лиги чемпионов. Они стоят 11 млн.
5 футболистов получили цену 10,5 млн: нападающий «Баварии» Харри Кейн, полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах, нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, а также полузащитники «Барселоны» Рафинья и Ламин Ямаль.
В 10 млн были оценены Винисиус из «Реала» и Майкл Олисе из «Баварии».
