  • Воспитанник «Зенита» Васильев: «Не могу представить себя в «Спартаке», он не близок мне по духу. С внутренней кухней красно-белых я чуть-чуть знаком»
Воспитанник «Зенита» Васильев: «Не могу представить себя в «Спартаке», он не близок мне по духу. С внутренней кухней красно-белых я чуть-чуть знаком»

Дмитрий Васильев заявил, что не согласился бы перейти в «Спартак».

21-летний воспитанник «Зенита» сейчас выступает за «Сочи» на правах аренды.

– Как бы вы отреагировали на предложение от красно-белых?

– Я не могу представить себя в «Спартаке», потому что у меня контракт с «Зенитом». Тем более что я чуть-чуть знаком с внутренней кухней красно-белых.

В общем, я бы отказался от перехода, потому что этот клуб мне не близок по духу, – сказал защитник «Сочи».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
