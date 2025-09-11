Воспитанник «Зенита» Васильев: «Не могу представить себя в «Спартаке», он не близок мне по духу. С внутренней кухней красно-белых я чуть-чуть знаком»
Дмитрий Васильев заявил, что не согласился бы перейти в «Спартак».
21-летний воспитанник «Зенита» сейчас выступает за «Сочи» на правах аренды.
– Как бы вы отреагировали на предложение от красно-белых?
– Я не могу представить себя в «Спартаке», потому что у меня контракт с «Зенитом». Тем более что я чуть-чуть знаком с внутренней кухней красно-белых.
В общем, я бы отказался от перехода, потому что этот клуб мне не близок по духу, – сказал защитник «Сочи».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
