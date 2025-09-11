  • Спортс
  • Кандидат в мэра Нью-Йорка запустил петицию против ФИФА из-за цен на билеты ЧМ-2026 – от 60 до 6730 долларов. Мамдани призывает отказаться от динамического ценообразования
16

Кандидат в мэры Нью-Йорка создал петицию против ФИФА из-за цен на билеты ЧМ-2026.

Зохран Мамдани, в настоящее время лидирующий в гонке за пост мэра Нью-Йорка, запустил петицию «Игра превыше жадности», призывающую ФИФА отказаться от плана использования динамического ценообразования на чемпионате мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

ФИФА подтвердила в ходе брифинга для СМИ на прошлой неделе, что планирует использовать динамическое ценообразование. Представитель организации, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что цены на билеты будут начинаться от 60 долларов за самые дешевые места на групповом этапе и достигать 6730 долларов за самые дорогие билеты на финал (кроме мест в зоне гостеприимства).

Однако цены могут измениться, поскольку ФИФА внедряет модель динамического ценообразования, при которой цены меняются в зависимости от потребительского спроса. Предполагается, что это позволит максимизировать доходы и посещаемость.

Во вторник Мамдани распространил петицию в своих социальных сетях.

«Чемпионат мира по футболу ФИФА приедет в Нью-Йорк в следующем году. Это невероятная возможность для экономического роста и укрепления общественного духа в нашем городе, но только при условии, что представители рабочего класса Нью-Йорка смогут посещать матчи.

В этом году ФИФА впервые использует динамическое ценообразование для продажи билетов. Они могут повышать цены в режиме реального времени в зависимости от того, какую прибыль, по их мнению, они могут от нас. получить. Эти билеты затем можно перепродать на официальной платформе ФИФА без ценового лимита. И, что еще хуже, в отличие от трех предыдущих чемпионатов мира, места для местных жителей не предусмотрены. Крупнейшее спортивное событие в мире проходит у нас дома, и подавляющее большинство жителей Нью-Йорка не смогут его увидеть.

Мы подписываем эту петицию и посылаем ФИФА четкий сигнал с требованием: запретить динамическое ценообразование; восстановить лимит на перепродажу билетов; зарезервировать 15% билетов для местных жителей со скидкой.

Пора поставить игру выше жадности и провести чемпионат мира, который смогут позволить себе все жители Нью-Йорка», – говорится в петиции.

В своем ответном заявлении ФИФА заявила, что их модель ценообразования отражает существующие рыночные цены в США на крупные развлекательные и спортивные мероприятия. Они добавили, что билеты на групповой этап начинаются от 60 долларов, но снова не уточнили, сколько билетов доступно по этой цене, хотя даже на эти билеты будет распространяться динамическое ценообразование. Они также сообщили, что некоторые билеты будут «зарезервированы» для «определенных категорий болельщиков» по ​​«фиксированной цене», но не уточнили, сколько их будет и по каким категориям.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Athletic
