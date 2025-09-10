Kick It Out об отсутствии в АПЛ тренеров из числа расовых и этнических меньшинств после отставки Нуну: «Проблема существует уже более 10 лет. Нельзя терять еще одно поколение»

Организация Kick It Out обеспокоена отсутствием темнокожих тренеров в АПЛ.

После увольнения Нуну Эшпириту Санту из «Ноттингем Форест » среди тренеров клубов АПЛ не осталось ни одного представителя расовых и этнических меньшинств – впервые с 2023 года.

«Эта проблема существует уже более десяти лет, и были бывшие игроки, которые отказались от попыток пробиться в качестве тренеров и менеджеров. Мы знаем, что существуют разнообразные таланты, и клубы должны быть прозрачными и справедливыми в своей практике подбора персонала.

Нам нельзя терять еще одно поколение из-за отсутствия скоординированных действий», – сказал директор Kick It Out Сэмюэл Окафор.