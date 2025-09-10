«Локомотив» не рассчитывает на Мампасси. Клуб не может расторгнуть контракт из-за травмы защитника («СЭ»)
«Локомотив» не рассчитывает на Марка Мампасси.
Сегодня 22-летний защитник был включен в заявку железнодорожников в РПЛ на сезон-2025/26 по требованию регламента.
Как отмечает «Спорт-Экспресс», «Локомотив» не может расторгнуть контракт с Мампасси из-за текущей травмы футболиста.
Напомним, в июне ФИФА запретила «Локомотиву» регистрировать новичков в течение трех трансферных окон из-за задолженности перед «Мариуполем» за Мампасси. После выплаты 65 тысяч евро ограничения были сняты.
Прошлый сезон Мампасси провел в аренде в бельгийском «Кортрейке». Его статистику можно увидеть здесь.
