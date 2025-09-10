У ЦСКА сорвался трансфер Эмболо. Форвард согласился перейти, но «Монако» принял предложение «Ренна» («Чемпионат»)
ЦСКА пытался подписать Бреэля Эмболо.
В летнее трансферное окно швейцарский нападающий перешел в «Ренн» из «Монако» за 15 млн евро.
По информации «Чемпионата», ЦСКА вел переговоры с Эмболо, футболист выразил желание перейти в московский клуб. Однако в последний день трансферного окна «Монако» принял предложение «Ренна».
В прошлом сезоне Лиги 1 швейцарец провел за «Монако» 29 матчей, отметившись 6 голами и 4 ассистами. Его статистику можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
