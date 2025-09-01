«Ренн» купил Эмболо у «Монако» за 15 млн евро. Контракт – на 4 года

Бреэль Эмболо перешел из «Монако» в «Ренн».

Красно-черные объявили о трансфере 28-летнего нападающего. Стороны заключили контракт на 4 года.

По информации Foot Mercato, сумма сделки составила 15 миллионов евро.

В прошлом сезоне Лиги 1 швейцарец провел 29 матчей, отличившись 6 голами и 4 ассистами. Его статистика – здесь .

Фото: https://www.staderennais.com/