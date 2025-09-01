«Ренн» купил Эмболо у «Монако» за 15 млн евро. Контракт – на 4 года
Бреэль Эмболо перешел из «Монако» в «Ренн».
Красно-черные объявили о трансфере 28-летнего нападающего. Стороны заключили контракт на 4 года.
По информации Foot Mercato, сумма сделки составила 15 миллионов евро.
В прошлом сезоне Лиги 1 швейцарец провел 29 матчей, отличившись 6 голами и 4 ассистами. Его статистика – здесь.
Да
Нет
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Ренна»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости