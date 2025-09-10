«Краснодар» пытается загубить карьеру моему сыну. Сашу не отпустят». Отец Кокшарова о предложении «Пари НН»

Отец Александра Кокшарова высказал новые обвинения в адрес «Краснодара».

Вчера Эдуард Кокшаров заявил , что его сыну неправильно диагностировали травму и неудачно сделали операцию, в результате чего произошел рецидив повреждения. По словам отца футболиста, «Краснодар» отказывается гарантировать Кокшарову игровую практику без подписания нового контракта.

Ранее форвард выступал за «Пари НН » на правах аренды. Сообщалось, что клуб из Нижнего Новгорода готов снова арендовать 20-летнего игрока до окончания трансферного окна 11 сентября, несмотря на травму.

– Интерес «Пари НН» к вашему сыну реален?

– Да, есть предложение. В «Пари НН» готовы взяться за реабилитацию Саши, чтобы сын успел поиграть в этом сезоне. Но, боюсь, это невозможно.

– Почему?

– У нас нет взаимопонимания с клубом [«Краснодар»]. Уверен: «Краснодар» не отпустит Сашу.

Думаю, будут прикрываться тем, что он не до конца здоров. «Краснодар» просто пытается загубить карьеру моему сыну, – сказал Эудард Кокшаров.

