«Краснодар» пытается загубить карьеру моему сыну. Сашу не отпустят». Отец Кокшарова о предложении «Пари НН»
Вчера Эдуард Кокшаров заявил, что его сыну неправильно диагностировали травму и неудачно сделали операцию, в результате чего произошел рецидив повреждения. По словам отца футболиста, «Краснодар» отказывается гарантировать Кокшарову игровую практику без подписания нового контракта.
Ранее форвард выступал за «Пари НН» на правах аренды. Сообщалось, что клуб из Нижнего Новгорода готов снова арендовать 20-летнего игрока до окончания трансферного окна 11 сентября, несмотря на травму.
– Интерес «Пари НН» к вашему сыну реален?
– Да, есть предложение. В «Пари НН» готовы взяться за реабилитацию Саши, чтобы сын успел поиграть в этом сезоне. Но, боюсь, это невозможно.
– Почему?
– У нас нет взаимопонимания с клубом [«Краснодар»]. Уверен: «Краснодар» не отпустит Сашу.
Думаю, будут прикрываться тем, что он не до конца здоров. «Краснодар» просто пытается загубить карьеру моему сыну, – сказал Эудард Кокшаров.
