ЦСКА интересовался Стассеном из «Сент-Этьена». Клуб отказался обсуждать трансфер форварда из-за политической обстановки («Чемпионат»)

ЦСКА хотел подписать форварда «Сент-Этьена» Люку Стассена.

Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Российский клуб проявил серьезный интерес к футболисту, но «Сент-Этьен » отказался обсуждать возможный трансфер игрока из-за политической обстановки.

Большую часть совета директоров клуба составляют британцы и канадцы», – цитирует источник «Чемпионат».

Бельгией выступает за французский клуб с августа 2024 года. В прошлом сезоне нападающий провел 28 матчей в Лиге 1, забил 12 голов и сделал 5 ассистов.

Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 18 млн евро.