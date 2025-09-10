ЦСКА интересовался Стассеном из «Сент-Этьена». Клуб отказался обсуждать трансфер форварда из-за политической обстановки («Чемпионат»)
ЦСКА хотел подписать форварда «Сент-Этьена» Люку Стассена.
Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Российский клуб проявил серьезный интерес к футболисту, но «Сент-Этьен» отказался обсуждать возможный трансфер игрока из-за политической обстановки.
Большую часть совета директоров клуба составляют британцы и канадцы», – цитирует источник «Чемпионат».
Бельгией выступает за французский клуб с августа 2024 года. В прошлом сезоне нападающий провел 28 матчей в Лиге 1, забил 12 голов и сделал 5 ассистов.
Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 18 млн евро.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
