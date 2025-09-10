Барко – лучший игрок «Спартака» в августе. Аргентинец обогнал Мартинса на 1% в голосовании
Эсекиэль Барко признан WINLINE игроком августа в «Спартаке».
Полузащитник набрал 25% голосов болельщиков. Он обогнал в голосовании Кристофера Мартинса на 1%.
В августе аргентинец забил 3 гола и сделал 1 ассист в Мир РПЛ.
С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Спартака»
