Барко – лучший игрок «Спартака» в августе. Аргентинец обогнал Мартинса на 1% в голосовании

Эсекиэль Барко признан WINLINE игроком августа в «Спартаке».

Полузащитник набрал 25% голосов болельщиков. Он обогнал в голосовании Кристофера Мартинса на 1%.

В августе аргентинец забил 3 гола и сделал 1 ассист в Мир РПЛ .

С его полной статистикой можно ознакомиться здесь .