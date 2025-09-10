  • Спортс
3

Барко – лучший игрок «Спартака» в августе. Аргентинец обогнал Мартинса на 1% в голосовании

Эсекиэль Барко признан WINLINE игроком августа в «Спартаке».

Полузащитник набрал 25% голосов болельщиков. Он обогнал в голосовании Кристофера Мартинса на 1%.

В августе аргентинец забил 3 гола и сделал 1 ассист в Мир РПЛ.

С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.

«Эта сборная России 100% вышла бы на Евро». Согласны с Головиным?28130 голосов
Да, вышла быАлександр Головин
Нет, не вышла быФедор Кудряшов
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Спартака»
