Эквадор – Аргентина. Онлайн-трансляция начнется в 02:00
Сборная Аргентины сыграет в гостях с Эквадором в заключительном туре отбора ЧМ-2026.
Матч пройдет в Гуаякиле.
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 02:00 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».
Квалификация ЧМ. 18 тур
9 сентября 23:00, Estadio Monumental Banco Pichincha
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
