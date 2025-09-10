12

Шансы «Реала» выиграть Ла Лигу – 40,6%, «Барселоны» – 29,6%, «Атлетико» – 22,1% (CIES)

CIES считает «Реал» фаворитом Ла Лиги.

Для оценки вероятности победы различных команд в чемпионате Испании Спортивный центр международных исследований использовал специальную модель, учитывающую «спортивные переменные» (данные о передачах на половине поля соперника), «экономические переменные» (суммы трансферных выплат) и «демографические переменные» (минуты, проведенные игроками на поле в прошлом сезоне, и спортивный уровень их матчей).

Главным претендентом на титул стал «Реал» – 40,6%. «Барселона» идет второй в рейтинге с 29,6%, у «Атлетико» – 22,1%, у «Атлетика» – 3%, у «Сосьедада» – 1,5%, у остальных – 1% или меньше.

«Эта сборная России 100% вышла бы на Евро». Согласны с Головиным?24012 голосов
Да, вышла быАлександр Головин
Нет, не вышла быФедор Кудряшов
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: CIES
CIES
рейтинги
logoБарселона
logoРеал Сосьедад
logoАтлетик
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
logoАтлетико
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Ливерпуль» выиграет АПЛ с вероятностью 28,9%, «Арсенал» – 18,8%, «Челси» – 16,2%, «МЮ» – 2,6% (CIES)
19сегодня, 18:22
Шансы «Зенита» на титул – 36,2%, «Краснодара» – 24,3%, «Спартака» – 18,9%, «Динамо» – 14,6%, ЦСКА – 2,4% (CIES)
77сегодня, 16:33
Главные новости
Данил Круговой: «Устал сидеть в «Зените» и хотел играть. Время поджимало – в таком возрасте надо выходить на новый уровень. Мыслей о возвращении нет, отдаюсь ЦСКА и выигрываю трофеи»
9 минут назад
Роналду забил 89 голов за Португалию после 30-летия. За всю карьеру больше мячей за сборную лишь у Месси, Даеи и Чхетри
1319 минут назад
Ламин Ямаль: «Мечтаю выиграть не один «Золотой мяч», а много. Считаю, что способен на это»
9сегодня, 20:36
Квалификация ЧМ-2026. Англия забила 5 голов Сербии, Франция победила Исландию, Португалия обыграла Венгрию
44854 минуты назад
Норвегия разгромила Молдову 11:1 с пента-триком Холанда и покером Осгора в квалификации ЧМ-2026 – это антирекорд молдован
8858 минут назад
Англия разгромила Сербию в гостях – 5:0. Команда Тухеля выиграла все 5 матчей отбора ЧМ, общий счет – 13:0
20сегодня, 20:40
Холанд забил 5 голов за матч впервые с февраля 2024-го – Молдове. Также у Эрлинга два ассиста
29сегодня, 20:35
40-летний Роналду забил в 8 из 9 последних игр за «Аль-Наср» и Португалию
29сегодня, 20:27
Холанд забил 48 голов за Норвегию в 45 матчах – у него пента-трик Молдове. Форвард «Ман Сити» отличился в 8 играх сборной подряд
63сегодня, 20:27
Роналду повторил рекорд по голам в отборочных турнирах к ЧМ – у него и гватемальца Руиса по 39 мячей
10сегодня, 20:26
Ко всем новостям
Последние новости
Мартинес про 3:2 с Венгрией: «Трудно выигрывать, когда пропускаешь два гола, но Португалия заслужила победу»
4 минуты назад
Экс-игрок «Ростова» Калинин переходит в «Пансерраикос», зарплата – 200-250 тысяч евро в год, отступные – 300 тысяч: «Хочу выйти из зоны комфорта»
115 минут назад
Молдова проиграла все 6 матчей в 2025 году с общим счетом 3:27. В 2024-м было 6 побед за 10 игр
329 минут назад
Португалия выиграла 5 матчей подряд с учетом серии пенальти с Испанией в финале Лиги наций
545 минут назад
Франция победила Исландию – 2:1. У Мбаппе 1+1, Барколя и Гудьонсен тоже забили, Тчуамени удалили на 69-й
1253 минуты назад
Товарищеские матчи. США встретятся с Японией, Австралия обыграла Новую Зеландию, Уэльс уступил Канаде
259 минут назад
Португалия обыграла Венгрию – 3:2. Роналду забил с пенальти, у Канселу победный на 86-й
5сегодня, 20:44
Тчуамени получил прямую красную в матче за Францию. Хавбек «Реала» шипами влетел в голень исландцу Торстейнссону
11сегодня, 20:38Фото
Холанд забил 9 голов в 5 матчах сезона за «Ман Сити» и Норвегию
4сегодня, 20:26
У Кейна 109 матчей за Англию. Впереди только Джеррард, Бекхэм, Руни и Шилтон
3сегодня, 19:58