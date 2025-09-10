Шансы «Реала» выиграть Ла Лигу – 40,6%, «Барселоны» – 29,6%, «Атлетико» – 22,1% (CIES)

CIES считает «Реал» фаворитом Ла Лиги.

Для оценки вероятности победы различных команд в чемпионате Испании Спортивный центр международных исследований использовал специальную модель, учитывающую «спортивные переменные» (данные о передачах на половине поля соперника), «экономические переменные» (суммы трансферных выплат) и «демографические переменные» (минуты, проведенные игроками на поле в прошлом сезоне, и спортивный уровень их матчей).

Главным претендентом на титул стал «Реал » – 40,6%. «Барселона » идет второй в рейтинге с 29,6%, у «Атлетико » – 22,1%, у «Атлетика» – 3%, у «Сосьедада » – 1,5%, у остальных – 1% или меньше.