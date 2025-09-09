  • Спортс
  • «Ливерпуль» выиграет АПЛ с вероятностью 28,9%, «Арсенал» – 18,8%, «Челси» – 16,2%, «МЮ» – 2,6% (CIES)
«Ливерпуль» выиграет АПЛ с вероятностью 28,9%, «Арсенал» – 18,8%, «Челси» – 16,2%, «МЮ» – 2,6% (CIES)

У «Ливерпуля» самые высокие шансы на победу в АПЛ, считают в CIES.

Для оценки вероятности победы различных команд в чемпионате Англии Спортивный центр международных исследований использовал специальную модель, учитывающую «спортивные переменные» (данные о передачах на половине поля соперника), «экономические переменные» (суммы трансферных выплат) и «демографические переменные» (минуты, проведенные игроками на поле в прошлом сезоне, и спортивный уровень их матчей).

В качестве фаворита АПЛ называется «Ливерпуль», вероятность его победы – 28,9%. «Арсенал» (18,8%) идет на втором месте, «Челси» (16,2%) – на третьем, «Манчестер Сити» (14,4%) – на четвертом, «Ноттингем Форест» (7,9%) – на пятом, «Ньюкасл» (5,8%) – на шестом, «Астон Вилла» (3,2%) – на седьмом, «Манчестер Юнайтед» (2,6%) – на восьмом. Шансы каждого из оставшихся клубов не превышают 1%.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: CIES
