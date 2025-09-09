«Рубин» согласовал с «Генгамом» трансфер форварда Жака Сива (Санти Ауна)
«Рубин» близок к подписанию Жака Сива.
Как сообщает журналист Санти Ауна, казанский клуб достиг договоренности с «Генгамом» о трансфере 24-летнего нападающего.
В ближайшие дни игрок подпишет контракт с российским клубом.
В прошлом сезоне Лиги 2 Сив забил 11 голов и отдал 2 ассиста в 29 матчах. В текущем сезоне он провел три игры и не отметился результативными действиями. Подробная статистика француза – здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Санти Ауны в Х
