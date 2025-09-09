«Рубин» согласовал с «Генгамом» трансфер форварда Жака Сива (Санти Ауна)

«Рубин» близок к подписанию Жака Сива.

Как сообщает журналист Санти Ауна, казанский клуб достиг договоренности с «Генгамом » о трансфере 24-летнего нападающего.

В ближайшие дни игрок подпишет контракт с российским клубом.

В прошлом сезоне Лиги 2 Сив забил 11 голов и отдал 2 ассиста в 29 матчах. В текущем сезоне он провел три игры и не отметился результативными действиями. Подробная статистика француза – здесь .