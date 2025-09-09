«Фламенго» запустил петицию с просьбой к ООН признать клуб и фанатов первой «символико-культурной нацией» в мире: «Будь мы страной, стали бы 36-ми в мире по населению. Нас 45 млн»

«Фламенго» хочет обратиться в ООН насчет признания клуба и его фанатов нацией.

Бразильский клуб запустил во вторник кампанию, цель которой – попросить ООН официально признать так называемую Красно-черную нацию первой «символико-культурной нацией» на планете. Планы анонсировал Зико – бывший полузащитник команды.

«Если бы мы были страной, мы были бы 36-ми по населению в мире. Нас более 45 миллионов человек, объединенных одним флагом, одной культурой и одним чувством, которое передается следующим поколениям. «Фламенго» – это не просто клуб, это нация.

Нация, которая определяется не географией, а коллективным чувством. У нее есть своя музыка, свои истории, герои, обычаи и традиции. А главное – свой народ, разбросанный по всему миру. Это Красно-черная нация», – сказал Зико.

Фанатов призвали подписать петицию на сайте клуба.

«Признание ООН, пусть даже символическое, стало бы международной валидацией феномена, который уже проявляется в Бразилии и во всем мире», – отмечается в сообщении «Фламенго ».