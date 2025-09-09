Экс-вратарь «Валенсии» Доменек завершил карьеру в 34 года из-за проблем дочери со здоровьем: «Сейчас самый подходящий момент остановиться и позаботиться семье»

Экс-вратарь Валенсии Жауме Доменек завершил карьеру в 34 года.

По словам футболиста, решение связано со здоровьем его дочери.

«Это касается моей дочери. С рождения у нее были проблемы со здоровьем. В последние годы из-за травм я не играл на поле ту роль, которую хотел бы.

Мы с семьей думали о том, чтобы я провел сезон вдали от дома. Но летом с моей дочерью возникла определенная ситуация, и новый опыт без них не имел смысла. Я отец, мне нравится проводить время со своей семьей, и я подумал, что сейчас самый подходящий момент остановиться и позаботиться о них. Сейчас я столкнулся с такой ситуацией, и к ней нужно отнестись ответственно и с готовностью», – сказал Доменек.

Жауме Доменек покинул «Валенсию» летом 2025 года после 10 лет в основной команде. В составе клуба вратарь провел 179 матчей во всех турнирах.