«Ливерпуль» показал третий комплект формы цвета морской волны
«Ливерпуль» представил третью форму на сезон.
Комплект выполнен в цвете морской волны и вдохновлен формой «Ливерпуля» от Adidas 1990-х и начала 2000-х, говорится на сайте клуба.
На обратной стороне футболки изображена эмблема 97 в окружении вечного огня в память о погибших в трагедии на «Хиллсборо».
Вратарский комплект исполнен в черном цвете.
Фото: x.com/adidasfootball
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Ливерпуля»
