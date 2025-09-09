Фото
«Ливерпуль» показал третий комплект формы цвета морской волны

«Ливерпуль» представил третью форму на сезон.

Комплект выполнен в цвете морской волны и вдохновлен формой «Ливерпуля» от Adidas 1990-х и начала 2000-х, говорится на сайте клуба. 

На обратной стороне футболки изображена эмблема 97 в окружении вечного огня в память о погибших в трагедии на «Хиллсборо». 

Вратарский комплект исполнен в черном цвете. 

Фото: x.com/adidasfootball

