«Ливерпуль» показал третий комплект формы цвета морской волны

«Ливерпуль» представил третью форму на сезон.

Комплект выполнен в цвете морской волны и вдохновлен формой «Ливерпуля » от Adidas 1990-х и начала 2000-х, говорится на сайте клуба.

На обратной стороне футболки изображена эмблема 97 в окружении вечного огня в память о погибших в трагедии на «Хиллсборо».

Вратарский комплект исполнен в черном цвете.

Фото: x.com/adidasfootball