Гуллит будет ведущим на церемонии вручения «Золотого мяча»

Руд Гуллит будет ведущим церемонии вручения «Золотого мяча».

Бывший полузащитник «Милана » и сборной Нидерландов , выигравший награду от France Football в 1987 году, проведет церемонию вместе с британской журналисткой Кейт Скотт.

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет в Париже 22 сентября.

Дембеле, Ямаль, Салах, Рафинья, Мбаппе, Холанд, Беллингем, Хвича, Винисиус, Доннарумма, Палмер, Кейн, Левандовски, Дьокереш, Виртц – среди номинантов на «Золотой мяч»