Бурук о Чалханоглу: «Интер» не хотел его отпускать, это один из лучших хавбеков Европы. Был последний день трансферного окна, им бы пришлось потратить 40-45 млн евро на замену»
Окан Бурук рассказал, почему «Интер» не отпустил Хакана Чалханоглу.
Летом сообщалось о переговорах «Галатасарая» с итальянцами о трансфере 31-летнего полузащитника.
«Хакан Чалханоглу – один из лучших игроков Европы на своей позиции. Причина, по которой его не продали, заключается в том, что это был последний день трансферного окна, и «Интер» не хотел его отпускать.
Не думаю, что что-то изменится. «Интеру» пришлось бы потратить 40-45 миллионов евро, чтобы найти ему замену.
Хакану пришлось бы пойти на большие жертвы, чтобы перейти в «Галатасарай», но «Интер» не хотел, чтобы он уходил», – заявил главный тренер «Галатасарая».
Полина Антохина
Источник: твиттер
