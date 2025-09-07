Бурук о Чалханоглу: «Интер» не хотел его отпускать, это один из лучших хавбеков Европы. Был последний день трансферного окна, им бы пришлось потратить 40-45 млн евро на замену»

Окан Бурук рассказал, почему «Интер» не отпустил Хакана Чалханоглу.

Летом сообщалось о переговорах «Галатасарая» с итальянцами о трансфере 31-летнего полузащитника.

«Хакан Чалханоглу – один из лучших игроков Европы на своей позиции. Причина, по которой его не продали, заключается в том, что это был последний день трансферного окна, и «Интер» не хотел его отпускать.

Не думаю, что что-то изменится. «Интеру » пришлось бы потратить 40-45 миллионов евро, чтобы найти ему замену.

Хакану пришлось бы пойти на большие жертвы, чтобы перейти в «Галатасарай », но «Интер» не хотел, чтобы он уходил», – заявил главный тренер «Галатасарая».