«Зенит» не сыграет с «Овьедо» в октябре. Рассматривается проведение матча с клубом из Турции («СЭ»)

«Зенит» не сыграет с «Овьедо» в октябре.

Ранее сообщалось , что встреча российского и испанского клубов может состояться во время октябрьского перерыва на матчи сборных.

По данным «Спорт-Экспресса», у «Зенита » действительно была возможность сыграть с «Овьедо », но в настоящий момент этот вариант не рассматривается. В октябре петербуржцы могут провести товарищеский матч против команды из Турции.