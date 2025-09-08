  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Зенит» не сыграет с «Овьедо» в октябре. Рассматривается проведение матча с клубом из Турции («СЭ»)
5

«Зенит» не сыграет с «Овьедо» в октябре. Рассматривается проведение матча с клубом из Турции («СЭ»)

«Зенит» не сыграет с «Овьедо» в октябре.

Ранее сообщалось, что встреча российского и испанского клубов может состояться во время октябрьского перерыва на матчи сборных.

По данным «Спорт-Экспресса», у «Зенита» действительно была возможность сыграть с «Овьедо», но в настоящий момент этот вариант не рассматривается. В октябре петербуржцы могут провести товарищеский матч против команды из Турции.

«Эта сборная России 100% вышла бы на Евро». Согласны с Головиным?14321 голос
Да, вышла быАлександр Головин
Нет, не вышла быФедор Кудряшов
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЗенит
logoЛа Лига
товарищеские матчи (клубы)
logoпремьер-лига Россия
logoвысшая лига Турция
logoСпорт-Экспресс
logoРеал Овьедо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Квалификация ЧМ-2026. Италия играет с Израилем, Хорватия принимает Черногорию, Беларусь против Шотландии
4218 минут назадLive
Мбаппе о расизме: «Я думал, что в 2025 году мы будем свободны от подобного, но это все еще происходит. Игроки должны говорить об этом, пока власти не примут меры и ситуация не изменится»
2229 минут назад
Товарищеский матч. «Спартак» разгромил «МЛ Витебск» (5:0) – лидера чемпионата Беларуси, Солари сделал дубль
13441 минуту назад
«Спартак» подписал контракт с Джику. Сообщалось, что «Фенербахче» расторг соглашение с защитником (Foot Mercato)
2251 минуту назад
Депутат Журова о матче России и США: «Путин с Трампом наверняка проговаривали эту тему, все реально. Представляю, какие у Украины будут возмущения, злой слюной изойдутся»
72сегодня, 17:42
«Фенербахче» расторг контракт с Джику. Защитник близок к переходу в «Спартак» (Fanatik)
16сегодня, 17:09
Прудников об ужесточении лимита: «Лучше быть слабым среди сильных, чем сильным среди слабых. Должна быть конкуренция, если будет приезжать непонятно кто – это не нужно»
53сегодня, 16:38
«Спартак» договорился о трансфере Джику с «Фенербахче». О переходе объявят в ближайшее время (Metaratings)
27сегодня, 16:32
РПЛ перенесла начало матча «Зенит» – «Оренбург» 27 сентября. Игра 10-го тура начнется в 19:30
15сегодня, 16:18
Президент «Овьедо» про обезьянье уханье в адрес Винисиуса: «Доказательств пока нет, это хороший знак, если бы что-то было – об этом уже знали бы. Полиция продолжает расследование»
11сегодня, 16:17
Ко всем новостям
Последние новости
Израиль – Италия. Ретеги, Кин и Барелла в старте. Онлайн-трансляция
81 минуту назадLive
Жуков о матче России и США: «Видим потепление в отношениях между странами, отсюда варианты для игр и соревнований. Это будет и интересно, и полезно»
210 минут назад
Нутрициолог о том, что игроки «Уфы» начали пить кумыс: «Это легкоусвояемый белок, он быстрее попадает в мышцы и восстанавливает повреждения»
221 минуту назад
Тчуамени о травмах Дембеле и Дуэ: «Игрок должен сообщать о своих ощущениях. Если он считает, что играть слишком рискованно, тренер идет навстречу, он ведь не дурак»
233 минуты назад
Первая лига. «Факел» победил «Арсенал», «Урал» поделил очки с «Нефтехимиком»
2537 минут назад
Дешам о травмах Дембеле и Дуэ: «ПСЖ» нам не противник, даже если наши интересы расходятся. Мы работаем добросовестно, учитывая самочувствие игроков»
42 минуты назад
Глава FIGC Гравина: «Италия рискует лишиться Евро-2032. За 15 лет мы обновили 6 стадионов, Франция – 12, Турция – 33. Нам нужны современные арены и поддержка правительства»
7сегодня, 17:59
Вингер «Зенита» Энрике о Неймаре: «Мечтаю сыграть вместе с ним, он бы очень помог Бразилии на ЧМ. Его тепло встретят в сборной, когда он вернется»
2сегодня, 17:56
Руни о словах Оуэна, что Майкл был одним из лучших в мире в 17 и в 18 лет: «Он был невероятен. Я выходил на улицу и изображал его, хоть он играл в «Ливерпуле». Его мнение справедливо»
5сегодня, 17:31
Эдегор об ударе Холанда о дверь автобуса: «Слышал, как она захлопнулась перед носом Эрлинга – звучало неприятно, но он в порядке. Никогда не видел ничего подобного»
2сегодня, 17:30