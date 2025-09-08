«Зенит» не сыграет с «Овьедо» в октябре. Рассматривается проведение матча с клубом из Турции («СЭ»)
«Зенит» не сыграет с «Овьедо» в октябре.
Ранее сообщалось, что встреча российского и испанского клубов может состояться во время октябрьского перерыва на матчи сборных.
По данным «Спорт-Экспресса», у «Зенита» действительно была возможность сыграть с «Овьедо», но в настоящий момент этот вариант не рассматривается. В октябре петербуржцы могут провести товарищеский матч против команды из Турции.
