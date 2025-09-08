Костомаров о сборной России: «Надо играть и выигрывать – тем более если соперник не из мировых топов»

Роман Костомаров рассказал, каких результатов должна добиваться сборная России.

В сентябре команда Валерия Карпина сыграла вничью со сборной Иордании (0:0) и победила сборную Катара (4:1) в BetBoom товарищеских матчах.

«Сборной надо играть и выигрывать. Тем более если соперник не из мировых топов, у него надо по-любому выигрывать, чтобы идти дальше [в плане мастерства]», – сказал олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров.