Юлманд возглавит «Байер». Клуб договорился с экс-тренером сборной Дании

Каспер Юлманд возглавит «Байер».

Клуб из Леверкузена достиг полной договоренности с бывшим главным тренером сборной Дании, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг. Другие кандидаты в последние два дня уже не рассматривались.

Ожидается, что 53-летний специалист проведет первую тренировку в среду.

Ранее «Байер», набравший 1 очко в 2 первых турах Бундеслиги, уволил Эрика тен Хага .