Юлманд возглавит «Байер». Клуб договорился с экс-тренером сборной Дании
Каспер Юлманд возглавит «Байер».
Клуб из Леверкузена достиг полной договоренности с бывшим главным тренером сборной Дании, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг. Другие кандидаты в последние два дня уже не рассматривались.
Ожидается, что 53-летний специалист проведет первую тренировку в среду.
Ранее «Байер», набравший 1 очко в 2 первых турах Бундеслиги, уволил Эрика тен Хага.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
