Юлманд возглавит «Байер», скорее всего. Экс-тренер сборной Дании – фаворит на место тен Хага

Каспер Юлманд может возглавить «Байер».

«Байер» ранее отправил в отставку главного тренера Эрика тен Хага после двух матчей в чемпионате Германии – против «Хоффенхайма» (1:2) и «Вердера» (3:3).

По данным Флориана Плеттенберга, 53-летний датский специалист – фаворит на получение работы в Леверкузене на данный момент.

Стороны продвинулись в переговорах, и назначение ожидается на следующей неделе. Каспер возглавит «Байер», если не произойдет ничего неожиданного.

Юлманд наиболее известен по работе со сборной Дании (2020-2024), с которой он выходил в полуфинал Евро-2020. Он также дважды возглавлял «Нордшелланд» и тренировал «Майнц».

Ранее среди кандидатов на замену тен Хагу называли Хави, Рауля, Энджа Постекоглу, Тиаго Мотту.

