Валуев о матче России и США: «Потеплением отношений это не станет. Европа должна сохранять роль злого полицейского и будет делать все, чтобы помешать нам вернуться в большой спорт»

Николай Валуев прокомментировал идею о проведении матча России и США.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров допустил , что сборные проведут товарищескую встречу: «Знаю, что в руководстве ФИФА обсуждается, почему бы не провести игру между хозяевами ЧМ-2018 и ЧМ-2026».

– Если матч состоится, будет ли он иметь не только спортивный, но и политический эффект?

– Для ФИФА – нет, а Америка в целом несовместима с классическим футболом. Этот матч не будет так важен для них, потому что США больше по другим видам спорта. Продолжением сотрудничества, если так можно сказать, или потеплением отношений с США эта игра тоже не станет.

К тому же Европа должна сохранять роль злого полицейского. Евросоюз открыто говорит о войне с Россией, поэтому европейцы будут делать все, чтобы помешать России вернуться в большой спорт. То же самое касается матча как в футболе, так и в любых других видах спорта. Европа будет всему препятствовать, – сказал бывший чемпион мира по боксу и депутат Госдумы РФ.