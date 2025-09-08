  • Спортс
  • Депутат Свищев о матче России и США: «Надо проводить его в Москве, это культовое место. Но есть сомнения, что он состоится, хоккейную игру тоже хотели провести»
2

Депутат Свищев о матче России и США: «Надо проводить его в Москве, это культовое место. Но есть сомнения, что он состоится, хоккейную игру тоже хотели провести»

Дмитрий Свищев считает, что матч между Россией и США должен пройти в Москве.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров допустил, что сборные проведут товарищескую встречу: «Знаю, что в руководстве ФИФА обсуждается, почему бы не провести игру между хозяевами ЧМ-2018 и ЧМ-2026».

«Такую встречу, конечно же, надо проводить в Москве. Мне кажется, что это такое культовое место. Но есть сомнения, что такой матч состоится, хоккейный матч тоже хотели провести. Мы за любые встречи обеими руками.

ФИФА уже говорила, что они за то, чтобы вернуть наших спортсменов, но пока воз и ныне там», – сказал депутат Госдумы. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
