Игрок «Твери» Шавель забил «Балтике-2» дальним ударом. Это 8-й гол вингера в сезоне-2025
Матвей Шавель забил красивый гол в матче Leon Второй лиги Б.
25-летний футболист отличился против «Балтики-2» в 22-м туре группы 2 соревнования (2:2). Шавель на 66-й минуте сравнял счет ударом с линии штрафной, попав в девятку. Это восьмой гол Матвея в 18 матчах лиги в сезоне-2025.
После 22 туров группы 2 Второй лиги Б «Тверь» идет 6-й, «Балтика-2» находится на 3-м месте. В следующем матче клуб из Твери 14 сентября сыграет в гостях с «Енисеем-2», калининградцы на следующий день примут «Владимир».
Опубликовал: Вадим Высоцкий
