Захарян пропустил тренировку «Сосьедада» в четверг из-за дискомфорта. Хавбек скоро вернется к работе

Арсен Захарян снова получил повреждение.

Полузащитник «Реал Сосьедад » пропустил открытую тренировку команды в четверг из-за мышечного дискомфорта, сообщает Mundo Deportivo.

Ожидается, что футболист скоро вернется к занятиям в нормальном режиме.

В прошлом сезоне Ла Лиги российский футболист провел 3 матча и забил 1 гол. Его статистику можно найти здесь .

Ранее стало известно , что Захарян сменил номер в «Сосьедаде» в 3-й раз за три сезона, теперь хавбек будет играть под 21-м.