Захарян пропустил тренировку «Сосьедада» в четверг из-за дискомфорта. Хавбек скоро вернется к работе
Арсен Захарян снова получил повреждение.
Полузащитник «Реал Сосьедад» пропустил открытую тренировку команды в четверг из-за мышечного дискомфорта, сообщает Mundo Deportivo.
Ожидается, что футболист скоро вернется к занятиям в нормальном режиме.
В прошлом сезоне Ла Лиги российский футболист провел 3 матча и забил 1 гол. Его статистику можно найти здесь.
Ранее стало известно, что Захарян сменил номер в «Сосьедаде» в 3-й раз за три сезона, теперь хавбек будет играть под 21-м.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Mundo Deportivo
