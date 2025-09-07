Кивер об аренде в «Порту»: «Романо объявил «here we go», когда я начал тренировку в «Арсенале». Игроки спросили, зачем я переоделся, если сделка закрыта»
Якуб Кивер узнал о своем трансфере в «Порту» из интернета.
1 сентября стало известно, что «Арсенал» отдал защитника в аренду португальскому клубу с правом выкупа.
«Было тяжело прощаться с «Арсеналом», потому что я не знал, когда это произойдет. Если бы я знал точный день заранее, у меня было бы время подготовиться.
В последние три дня я не знал, какой из них станет моим финальным. Фабрицио Романо объявил «here we go!», и я начал получать десятки сообщений и звонков с поздравлениями.
Я как раз начал тренировку... Игроки увидели это в телефонах и спросили, зачем я переоделся, если сделка уже закрыта», – рассказал Кивер.
Да, вполне
Нет, этого мало
Все эти матчи ничего не значат
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: O Jogo
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости