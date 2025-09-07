Кивер об аренде в «Порту»: «Романо объявил «here we go», когда я начал тренировку в «Арсенале». Игроки спросили, зачем я переоделся, если сделка закрыта»

Якуб Кивер узнал о своем трансфере в «Порту» из интернета.

1 сентября стало известно, что «Арсенал» отдал защитника в аренду португальскому клубу с правом выкупа.

«Было тяжело прощаться с «Арсеналом », потому что я не знал, когда это произойдет. Если бы я знал точный день заранее, у меня было бы время подготовиться.

В последние три дня я не знал, какой из них станет моим финальным. Фабрицио Романо объявил «here we go!», и я начал получать десятки сообщений и звонков с поздравлениями.

Я как раз начал тренировку... Игроки увидели это в телефонах и спросили, зачем я переоделся, если сделка уже закрыта», – рассказал Кивер .