«Спартак» рассматривал Питона из «Васко да Гама» за 6-7 млн евро, но предпочел Мангаша (Metaratings)

Теги Спартак высшая лига Португалия Васко да Гама высшая лига Бразилия премьер-лига Россия Витория Гимараэш Рикарду Мангаш Лукас Питон Футбол

«Спартак» интересовался Лукасом Питоном.

По информации Metaratings.ru, московский клуб рассматривал возможность подписания 23-летнего футболиста «Васко да Гама» на позицию левого защитника. Сумма трансфера могла составить 6-7 миллионов евро. Между сторонами были неформальные контакты, но официальных предложений по игроку не было.

В итоге красно-белые отказались от подписания бразильца в пользу кандидатуры Рикарду Мангаша из «Витория Гимараэш». 

Агент Мангаша о «Спартаке»: «Трансфер согласован, все решено. Игрок прилетит в субботу или воскресенье»

16 комментариев
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Ответ hiper26
Дзюба: Подпишите моего питона.
Лукаку :» Шёл бы ты отсюда крохотуля «
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Решили, что джава скрепнее
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Ответ Юрий Кечко
Лукаку :» Шёл бы ты отсюда крохотуля «
Та анаконда уже в Наполи.
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Дзюба: Подпишите моего питона.
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Хотели питона - получили ужика)
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Питон, чё у тебя тут за заварушка? Эй, бро
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Ещё можно питона Лукаку рассмотреть
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6-7 миллионов за необработанный питон - дорого, вот сумка или туфли - другое дело
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Посчитали, что лучше в женском платье, чем душить питона)
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Ответ hiper26
Дзюба: Подпишите моего питона.
Дзюбин питон давным давно по кончик хвоста в спартаке.
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Ответ hiper26
Дзюба: Подпишите моего питона.
«Подпишитесь на моего питона», тогда уж.
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