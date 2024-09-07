«Спартак» рассматривал Питона из «Васко да Гама» за 6-7 млн евро, но предпочел Мангаша (Metaratings)
«Спартак» интересовался Лукасом Питоном.
По информации Metaratings.ru, московский клуб рассматривал возможность подписания 23-летнего футболиста «Васко да Гама» на позицию левого защитника. Сумма трансфера могла составить 6-7 миллионов евро. Между сторонами были неформальные контакты, но официальных предложений по игроку не было.
В итоге красно-белые отказались от подписания бразильца в пользу кандидатуры Рикарду Мангаша из «Витория Гимараэш».
Агент Мангаша о «Спартаке»: «Трансфер согласован, все решено. Игрок прилетит в субботу или воскресенье»