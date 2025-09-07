Кин о 2:0 с Андоррой: «Англия откатилась к старым настройкам. Поперечные, обратные передачи – нужно больше подавать, не усложнять игру. Они слишком часто отходят назад»
Рой Кин призвал сборную Англии не усложнять игру.
Англичане обыграли Андорру в матче отбора ЧМ-2026 со счетом 2:0.
«Тренер в конце выглядел не очень-то довольным. Он снова будет недоволен вторым таймом. Мы же говорим о высоких стандартах, о выработке механизмов. Я думаю, что Англия откатилась к своим старым настройкам сегодня, особенно во втором тайме.
Поперечные и обратные передачи. Мы видели их два гола, особенно второй – простой, с навеса. Нужно чаще подавать, не усложнять игру. Я все еще считаю, что они слишком часто откатываются назад», – сказал экс-полузащитник «МЮ» в эфире ITV.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sky Sports
