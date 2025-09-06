  • Спортс
  • «7 000 человек хотели меня убить, когда я объявил о непродлении контракта с Де Росси. Я был под охраной 4 месяца». Экс-гендиректор «Ромы» Фьенга о расставании с капитаном в 2019-м
Экс-гендиректор «Ромы» вспомнил, как фанаты реагировали на уход Даниэле Де Росси.

«Через две недели после назначения я решил подтвердить уже принятое владельцами решение не продлевать контракт Де Росси.

Через два дня под моим офисом собрались 7 000 человек, которые хотели меня убить. Я был под охраной четыре месяца. Можете представить, как меня встречали.

Затем я продолжил управлять клубом с полной прозрачностью, объясняя болельщикам, что у нас разные роли: все хотят успеха, но они должны оставаться болельщиками, а я – генеральным директором.

Это были два-три года огромного давления, но я просто делал свою работу так, как умею. Когда срок действия моих полномочий закончился, один из моих помощников позвонил и сказал, что делегация Curva Sud, то есть лидеры тех 7000 человек, которые хотели меня убить, хочет подарить мне подарок. Мне вручили эмблему «Ромы» с запиской, в которой меня благодарили и извинялись. Они написали, что, возможно, не соглашались с некоторыми моими решениями, но поняли, что я сделал, и уважают меня.

Когда я приезжаю в Рим, люди узнают меня и жмут мне руку – это не так уж часто встречается. Если ты хорошо делаешь свою работу, люди это понимают», – сказал Гвидо Фьенга.

Де Росси покинул «Рому» в 2019 году и присоединился к «Бока Хуниорс».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: La Gazzetta dello Sport
