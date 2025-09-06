Фанаты Англии пели «Кир Стармер – дрочила!» на мотив Seven Nation Army во время игры с Андоррой
Болельщики сборной Англии оскорбляли британского премьер-министра.
Команда Томаса Тухеля принимает Андорру на «Вилла Парк» в квалификации ЧМ-2026.
Во время матча фанаты начали петь «Кир Стармер – дрочила!» на мотив композиции The White Stripes – Seven Nation Army.
Фанаты Англии пели «Стармер – #####» и называли премьер-министра «дрочилой» во время матча с Андоррой
Нули России с Иорданией – как вам?24435 голосов
Стыдно
Нормально, достойный соперник
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Telegraph
